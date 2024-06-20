وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاقية، التي وقّعها مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك ينُص على مساعدة البلدين بعضِهما بعضاً في صدِّ أي عدوان خارجي.

وبدأ بوتين الأربعاء، زيارة لكوريا الشمالية، هي الأولى منذ 24 عاماً، وكان في استقباله الرئيس الكوري في موكب جماهيري ضخم.

ويعد اتفاق "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" أحد أبرز الخطوات التي اتخذتها موسكو في آسيا منذ أعوام. وينظر إليه على أنه إحياء لاتفاقية دفاع متبادل بموجب معاهدة تعود لعام 1961 إبان الحرب الباردة وانتهت في عام 1990 عندما أقام الاتحاد السوفييتي علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

وتنص المادة الرابعة من الاتفاق على أنه "إذا واجه أي من الجانبين غزواً مسلحاً ودخل في حالة حرب، يستخدم الجانب الآخر على الفور كل السبل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين كل من البلدين".

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على حق كل دولة عضو في اتخاذ إجراءات للدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاتفاق ينص أيضاً على ألا يوقع أي من الطرفين أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الطرف الآخر، وألا يسمح أي منهما باستخدام أراضيه من أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الآخر.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، النص الكامل للاتفاق، الذي تضمن أيضاً التعاون في مجال الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة.

وأثار توطيد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ قلق كوريا الجنوبية والغرب وأوكرانيا، بينما اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الشمالية بتقديم ذخيرة وصواريخ لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بينما تحدّثت كييف عن عثورها على شظايا ذخائر كورية شمالية في مواقع القتال.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبلت حشود مبتهجة واحتفالات تتسم بالفخامة بوتين. ومن المرجح أن تعيد زيارة بوتين تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية الممتدة منذ عقود في وقت يواجه فيه البلدان عزلة دولية.

واتسم رد فعل الصين الداعم السياسي والاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية والحليف المهم لروسيا بالهدوء.