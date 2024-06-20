وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس، الخميس، إن وحدات من قوات الدرك الخاصة وفرق المغاوير وحراس أمن اشتبكوا مع إرهابيين في ريف قضاءي "حسن كيف" في باطمان ودوغو بيازيد في آغري.

وأشار قايا إلى أن العمليتين كانتا بإسناد من طائرات تابعة للقوات الجوية ومروحيات "أتاك" الهجومية ومسيرات مسلحة.

وذكر الوزير أن العمليتين أسفرتا عن تحييد الإرهابيين الـ5 المنتسبين للتنظيم الإرهابي الانفصالي "PKK".

وأوضح أن الإرهابي الذي جرى تحييده في ريف دوغو بيازيد مدرج ضمن النشرة الحمراء لقائمة المطلوبين الإرهابيين لدى وزارة الداخلية ويدعى يلماز أونر الملقب بـ"شهموس ملازغيرت".

وقال إن أونر هو المسؤول عن إصدار الأوامر لتنفيذ 18 عملاً إرهابياً تسببت باستشهاد 27 عنصر أمن و4 مدنيين وإصابة 68 آخرين.

وذكر أن الإرهابيين الـ3 المدرجين على النشرة البرتقالية جرى تحييدهم في ريف "حسن كيف" وشاركا سابقاً في عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد عنصر أمن وإصابة 2 آخرين.

وهنأ يرلي قايا عناصر القوات الجوية والدرك وحراس الأمن الذين نفذوا العمليتين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.