وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر منصة إكس: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين غير مأهولين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم" أن قواتها "بشكل منفصل، نجحت في تدمير محطة تحكم أرضية ومركز قيادة وتحكم في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

ووفق البيان "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ومساء أمس الأربعاء، نشر المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، مقطع فيديو يظهر مشاهد لاستهداف السفينة "توتور" TUTOR في البحر الأحمر بزورقين مسيّرين، ما أدى لإغراقها.

وكشفت القوات البحرية التابعة للجماعة في بيان، أنها استخدمت عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق السفينة توتور، من بينها "أسلحة تستخدم للمرة الأولى (لم تكشف طبيعتها)".

ومساء الثلاثاء، أعلنت البحرية البريطانية في بيان، غرق سفينة نقل البضائع "توتور" في البحر الأحمر، إثر استهدافها بطائرة مسيرة للحوثيين في 12 يونيو/حزيران الماضي.