واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وشرعت بعملية تفتيش لمنازل فلسطينية ومحال تجارية. وأضافوا أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد اقتحام مخيم جنين، انسحب جيش الاحتلال، من جنين عقب اعتقال 3 فلسطينيين، إذ قال مدير نادي الأسير (أهلي) بجنين منتصر سمور، للإذاعة الفلسطينية (رسمية)، إن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى يوسف جعفر والشاب أمير صلاح ومحمد الكايد عقب مداهمة منازلهم في حي المراح والشرقية بمدينة جنين، بينما احتجزت الأسير المحرر أحمد أسعد النبهان وأخلت سبيله في وقت لاحق".

وفي الإطار نفذ الاحتلال فجر الخميس، سلسلة اقتحامات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية أبرزها في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، اعتُقل خلالها فلسطينيون.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكاً مسلحاً وقع بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في مخيم الفارعة، قبل انسحاب الجيش.

وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال أربعة مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم، بينهم طفل.

وأضافت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح معلا جنوبي بيت لحم، واعتدت بالضرب على المواطن خليل جهاد أبو شقرة.

كما اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، تحت غطاء أمني من شرطة الاحتلال، إذ فرضت قيوداً على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، واعتدت على آخرين، وسرقت مبلغاً مالياً، عقب تفتيش أحد المنازل.

وفي بلدة بيت أمر شمالاً، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مناطق "عرق اللتون وصافا والمضابع"، وأغلقت بالسواتر الترابية عدداً من الطرق الداخلية، واعتقلت الشاب جميل أحمد حامد زعاقيق (29 عاماً)، بعد احتجاز عائلته داخل غرفة، والاعتداء بالضرب على شقيقه محمد (25 عاماً)، وعلى مواطنين آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية عدداً من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت الأثاث والمقتنيات.

ومن بلدة دورا جنوب غربي الخليل، اعتقلت تلك القوات الشاب ثائر محمد كامل نصار، بعد أن احتجزت والده وشقيقه نذير، لإجباره على تسليم نفسه، وذلك عقب مداهمة منزل عائلته، وتفتيشه، وتكسير محتوياته، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما خلف 549 قتيلاً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف معتقل، وفق جهات رسمية فلسطينية.

بينما أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عن نحو 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.