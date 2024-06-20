سياسة
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"عليهم علامات تعذيب".. إسرائيل تفرج عن 33 فلسطينياً اعتقلتهم في اجتياح غزة
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 33 أسيراً فلسطينياً، كان قد اعتقلهم جيش الاحتلال خلال اجتياحه قطاع غزة.
"عليهم علامات تعذيب".. إسرائيل تفرج عن 33 فلسطينياً اعتقلتهم في اجتياح غزة
جيش الاحتلال يحتجز فلسطينيين خلال اجتياحه البري لقطاع غزة / صورة: Reuters
20 يونيو 2024

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد أن أفرج عنهم الجيش من منطقة شرق دير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية إن الأسرى وصلوا المستشفى "بأجساد نحيلة، عليها علامات التعذيب".

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات المعتقلين على دفعات متباعدة، أغلبيتهم عانوا من تردي أوضاعهم الصحية.

وكشفت تقارير إعلامية وشهادات بعض المفرج عنهم سابقاً، عن تعرّض المعتقلين لـ"ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من الجيش الإسرائيلي طوال فترة الاعتقال".

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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