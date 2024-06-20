وقال مدير عام الوقف إزعاني طوران في بيانٍ اليوم الخميس، إن توزيع اللحوم جاء في إطار برنامج "ذبح الأضاحي بالوكالة" المستمر منذ 31 عاماً، مشيراً إلى أنه جرى إيصال لحوم أضاحيّ إلى 34 مليوناً و737 ألفاً و918 شخصاً.

وأكد طوران أن الوقف أوصل لحوم الأضاحي إلى أصحابها بكل اهتمام في تركيا وفلسطين وكل أنحاء العالم، وأضاف: "سنوصل لحوم أضاحي إلى مليون و50 ألف فلسطيني بفضل التبرعات الواصلة".

وأوضح أن الفرق التابعة للوقف ذبحت المواشي في مصر ولبنان وجهزتها وبدأت في إيصالها إلى "أشقائنا الفلسطينيين".