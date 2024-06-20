سياسة
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بينها فلسطين.. وقف الديانة التركي يوزع لحوم أضاحيّ في 78 دولة
وزّع وقف الديانة التركي لحوم أضاحيّ على نحو 35 مليون محتاج في تركيا و78 دولة أخرى حول العالم، فيما أكدت إدارة الوقف أنها أوصلت لحوم الأضاحي إلى أصحابها بكلّ اهتمام في تركيا وفلسطين وكل أنحاء العالم.
بينها فلسطين.. وقف الديانة التركي يوزع لحوم أضاحيّ في 78 دولة
وقف الديانة ينحر الأضاحي في مصر قبل إرسالها إلى الفلسطينيين / صورة: AA
20 يونيو 2024

وقال مدير عام الوقف إزعاني طوران في بيانٍ اليوم الخميس، إن توزيع اللحوم جاء في إطار برنامج "ذبح الأضاحي بالوكالة" المستمر منذ 31 عاماً، مشيراً إلى أنه جرى إيصال لحوم أضاحيّ إلى 34 مليوناً و737 ألفاً و918 شخصاً.

وأكد طوران أن الوقف أوصل لحوم الأضاحي إلى أصحابها بكل اهتمام في تركيا وفلسطين وكل أنحاء العالم، وأضاف: "سنوصل لحوم أضاحي إلى مليون و50 ألف فلسطيني بفضل التبرعات الواصلة".

وأوضح أن الفرق التابعة للوقف ذبحت المواشي في مصر ولبنان وجهزتها وبدأت في إيصالها إلى "أشقائنا الفلسطينيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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