وذكر السفير التركي في فرنسا يونس دميرر أن المعرض، الذي يُعدّ أحد الفاعليات الدولية البارزة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، شهد مشاركة قرابة ألفي شركة معنية بالصناعات الدفاعية، مشدداً على أهمية مشاركة الشركات التركية في المعرض.

وأكد دميرر أن "عملاء وبلداناً وشركات أخرى تهتم بشركاتنا اهتماماً كبيراً وهذا تطور يجعلنا فخورين بشكل كبير"، معرباً عن أمله في أن تخرج الشركات التركية منه بعقود واتفاقيات جديدة، بعدما أظهر المعرض أهمية في "إظهار المستوى الذي وصلت إليه صناعاتنا الدفاعية للمجمع الدولي والشركات والزبائن الآخرين".

وانطلق المعرض في 17 يونيو/حزيران ويفتح أبوابه أمام الزوار حتى 21 يونيو/حزيران، ويشهد مشاركة 52 شركة تركية للصناعات الدفاعية أبرزها "أسيلسان" و"أوتوكار" و"جانيق".​​​​​​​