سياسة
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حضور قوي للشركات التركية في معرض الصناعات الدفاعية بباريس
لقيت الشركات التركية الـ52 المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية "Eurosatory 2024" بالعاصمة باريس، اهتماماً كبيراً بإصداراتها ومنتجاتها التي حققت نجاحات محلية وعالمية واسعة.
حضور قوي للشركات التركية في معرض الصناعات الدفاعية بباريس
52 شركة تركية تشارك في المعرض الذي يُعدّ أحد الفاعليات الدولية البارزة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية / صورة: AA
20 يونيو 2024

وذكر السفير التركي في فرنسا يونس دميرر أن المعرض، الذي يُعدّ أحد الفاعليات الدولية البارزة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، شهد مشاركة قرابة ألفي شركة معنية بالصناعات الدفاعية، مشدداً على أهمية مشاركة الشركات التركية في المعرض.

وأكد دميرر أن "عملاء وبلداناً وشركات أخرى تهتم بشركاتنا اهتماماً كبيراً وهذا تطور يجعلنا فخورين بشكل كبير"، معرباً عن أمله في أن تخرج الشركات التركية منه بعقود واتفاقيات جديدة، بعدما أظهر المعرض أهمية في "إظهار المستوى الذي وصلت إليه صناعاتنا الدفاعية للمجمع الدولي والشركات والزبائن الآخرين".

وانطلق المعرض في 17 يونيو/حزيران ويفتح أبوابه أمام الزوار حتى 21 يونيو/حزيران، ويشهد مشاركة 52 شركة تركية للصناعات الدفاعية أبرزها "أسيلسان" و"أوتوكار" و"جانيق".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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