سياسة
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إصابات بغارات للاحتلال جنوبي لبنان.. والاحتلال يعلن اغتيال قيادي بحزب الله
أصيب عدد من الأشخاص الخميس بقصف للاحتلال استهدف شاحنة صغيرة جنوبي لبنان، كما شنّ طيرانه غارة على منطقة بئر كلاب في إقليم التفاح، فيما أعلن جيش الاحتلال اغتياله قيادياً ميدانياً من حزب الله بغارة جوية في بلدة دير كيفا بقضاء صور جنوبي البلاد.
إصابات بغارات للاحتلال جنوبي لبنان.. والاحتلال يعلن اغتيال قيادي بحزب الله
إصابة عدد من الأشخاص بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة صغيرة جنوبي لبنان / صورة: وسائل التواصل
20 يونيو 2024

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع "إصابات إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية لشاحنة صغيرة في بلدة حناوية جنوب لبنان"، دون أن تحدد عدد الإصابات وطبيعتها، مضيفةً أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلّقت في أجواء الجنوب".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "طائرات مسيّرة معادية (إسرائيلية) شوهدت في أجواء منطقة صور، وصولاً إلى أجواء منطقة أبو الأسود القاسمية"، وذكرت أن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدتَي الخيام وكفركلا قرب الجدار الفاصل، و تلة العزية باتجاه ديرميماس عند الحدود الجنوبية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال اغتياله قيادياً ميدانياً من حزب الله بغارة جوية في بلدة دير كيفا بقضاء صور جنوب لبنان، وقال في بيان له: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في دير كيفا، فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جُويّا في حزب الله، وقضت عليه".

وادعى بيان الجيش أنّ إبراهيم كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ هجمات من جنوبي لبنان، "وبالتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جُويّا"، مشيراً إلى أنّه حاول خلال الأشهر الأخيرة تحسين القتال البري لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، على حدّ زعمه.

من جانبه، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات، أنّ عناصره استهدفوا "تجمعاً لجنود إسرائيليين داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة"، مشيراً إلى أن مقاتليه استهدفوا موقعَي رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة، وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوهما إصابة مباشرة.

وسبق أن أعلن حزب الله الخميس، أنه قصف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا "رداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا جنوب لنبان"، فيما أعلن الحزب لاحقاً مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، ما رفع حصيلة قتلاه إلى 347 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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