سياسة
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كيف قتل جنود زملاءهم خلال 7 أكتوبر؟.. تحقيق إسرائيلي يكشف التفاصيل
سرّبت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس تحقيقاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن مقتل وإصابة عدد من جنوده برصاص زملاء لهم خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تحدث التحقيق عما وصفه بـ"فوضى" في توزيع قوات الجيش في المناطق المحاذية لغزة.
كيف قتل جنود زملاءهم خلال 7 أكتوبر؟.. تحقيق إسرائيلي يكشف التفاصيل
التحقيق تحدّث عما وصفه بـ"فوضى" في توزيع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحاذية لغزة / صورة: AFP
20 يونيو 2024

وفق تسريبات حصلت عليها القناة 12 العبرية الخاصة، فإن تحقيق الجيش في هذا الهجوم خلُص إلى أن "أخطاءً بنيران صديقة أدّت إلى وفاة مأساوية لعدد (لم تذكره) من جنوده الذين كانوا مترددين للغاية" في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية المهاجِمة.

وأضافت القناة أن التحقيق ذاته وجد أنّ "إصابات (لم تذكر عددها) في صفوف قوات الجيش وقعت بسبب إطلاق قواتنا النار على قواتنا"، كما تحدث التحقيق عما وصفه بـ"فوضى" في توزيع قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحاذية لغزة.

ولفتت القناة إلى أنّ النتائج الرسمية للتحقيق ستُنشر بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن التحقيق في المعارك بكيبوتس (مستوطنة) بئيري سيكون أول تحقيق يُنشر في شهر يوليو/تموز.

وذكرت أن من بين الحوادث التي يجري التحقيق فيها أمر قائد عسكري بإطلاق النار على منزل كان به إسرائيليون احتجزهم مقاتلون من حركة حماس، إبان أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما وصف عديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بأنه "فشل استخباري كبير" لبلدهم.

ومنذ ذلك الهجوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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