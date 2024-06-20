وأقيم حفل خارج السفارة التركية، اليوم الخميس، لتكريم نائب الملحق العمالي في السفارة التركية لدى فيينا أردوغان أوزان، بعد مرور 40 عاماً على اغتياله على يد منظمة "آرا" الإرهابية الأرمنية في 20 يونيو/حزيران 1984 في فيينا.

وفي كلمته في الحفل، ذكّر سفير تركيا لدى النمسا أوزان جيهون، بأن الدبلوماسيين الأتراك كانوا مستهدفين من العصابات الإرهابية الأرمنية خلال السبعينيات والثمانينيات. وأضاف جيهون أنه جرى استهدافهم فقط لأنهم أتراك ويمثلون تركيا.

وأشار السفير التركي إلى مقتل ضابط شرطة نمساوي أيضاً خلال الهجوم، مذكّراً بأن 77 شخصاً، 58 منهم مواطنين أتراك بينهم 31 دبلوماسياً وأفراد عائلاتهم، فقدوا حياتهم في الهجمات التي نفذتها هذه الجماعات الإرهابية في الفترة بين 1973 و1986.