سياسة
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"خيبة أمل عميقة".. سجال بين نتنياهو وإدارة بايدن حول حجب أسلحة عن إسرائيل
عبّر البيت الأبيض الخميس عن رفضه ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "حجب" الولايات المتحدة أسلحة عن تل أبيب، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن تصريح الأخير "مزعج ومخيب" لآمال إدارة الرئيس جو بايدن.
"خيبة أمل عميقة".. سجال بين نتنياهو وإدارة بايدن حول حجب أسلحة عن إسرائيل
كيربي: كان الأمر (تصريحات نتنياهو) مزعجاً ومخيباً للآمال لنا، بقدر ما كان غير صحيح أيضاً / صورة: Reuters
20 يونيو 2024

وكان نتنياهو، صرّح الثلاثاء في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، قال فيه إنه "من غير المعقول أن تحجب الإدارة (الأمريكية) في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل".

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن "مزاعم نتنياهو مخيبة للآمال بشدة ومزعجة لنا بالتأكيد، بالنظر إلى حجم الدعم الذي قدمناه وسنواصل تقديمه لرئيس الوزراء نتنياهو".

وعن سبب إدلاء نتنياهو بذلك الادّعاء، قال كيربي: "عليك التحدث مع رئيس الوزراء حول ما دفعه إلى ذلك"، موضحاً أنّ "الأمر كان مزعجاً ومخيباً للآمال لنا، بقدر ما كان غير صحيح أيضاً. ومن الصعب جداً معرفة ما كان يدور في ذهنه (نتنياهو) بالضبط".

وأضاف كيربي، أنّ إدارة بايدن، عبّرت لتل أبيب عن "خيبة أملها العميقة" إزاء التصريحات التي صدرت في فيديو نتنياهو، و"مخاوفها" بشأن دقة التصريحات التي أُدلي بها. وسبق للرئيس الأمريكي تعليق صفقة أسلحة لإسرائيل بسبب "عدم تقيّدها بحماية المدنيين"، الذي يدّعي بايدن أنه "حريص عليه".

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، حسب بيانات إسرائيلية وأمريكية. وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" بقيمة 3 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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