سياسة
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يورو 2024.. إنجلترا تتعادل مع الدنمارك وصربيا تنجو من هزيمة أمام سلوفينيا
أدرك منتخب صربيا اليوم الخميس التعادل بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة أمام نظيره السلوفيني، فيما خيب منتخب إنجلترا آمال جماهيره بتعادله أمام نظيره الدنماركي بهدف لمثله بعد أداء باهت، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من "يورو 2024".
يورو 2024.. إنجلترا تتعادل مع الدنمارك وصربيا تنجو من هزيمة أمام سلوفينيا
منتخب "الأسود الثلاثة" احتفظ بصدارة المجموعة الثالثة واقترب من التأهل لثمن نهائي "يورو 2024" / صورة: AP
20 يونيو 2024

وافتتح يان كارنتشنيك التسجيل لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 68، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ليشدد بعدها المنتخب الصربي ضغطه الهجومي بحثاً عن التعديل، إذ توالت الفرص الخطيرة على مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي تصدى ببراعة لأكثر من هدف محقق.

نجح لوكا يوفيتش، مع الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، في خطف هدف التعادل القاتل برأسية، لينقذ فريقه من خروج مبكر من كأس الأمم الأوروبية، لينجح المنتخب الصربي بتلك النتيجة، في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة.

في المقابل رفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى نقطتين، بعد أن سبق وتعادل في مباراته الأولى مع الدنمارك بنفس النتيجة، بهدف لمثله. وسيواجه المنتخب السلوفيني نظيره الإنجليزي في الجولة المقبلة، الثلاثاء المقبل فيما سيكون المنتخب الصربي على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الدنمارك في نفس الجولة.

"أداء باهت"

وعلى ملعب "دوتش بنك بارك" بفرانكفورت، خيّب منتخب إنجلترا آمال جماهيره بتعادله أمام نظيره الدنماركي بهدف لمثله بعد أداء باهت الخميس ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من "يورو 2024".

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة، تقدّم هاري كين، لمنتخب "الأسود الثلاثة" بعد تمريرة عرضية من كايل ووكر، وتعادل مارتن هيولماند للدنمارك في الدقيقة 34 بتسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك.

ونجا المنتخب الإنجليزي من الهزيمة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعدما ضغطت الدنمارك بقوة وهددت مرمى الحارس جوردان بيكفورد، في أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل.

وبهذا التعادل، حافظت إنجلترا على صدارة مجموعتها برصيد 4 نقاط واقتربت من التأهل لثمن النهائي، في حين وصلت الدنمارك للنقطة الثانية في المركز الثاني بالتساوي مع سلوفينيا التي تعادلت بنفس النتيجة مع صربيا، متذيلة ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 16 منتخباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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