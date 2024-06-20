وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000، أن من اللاجئين الفلسطينيين يعيش 2.5 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الجهاز في بيانه أن "نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 8% و10% على التوالي".

وأضاف البيان: "تمثّل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجّلين، إذ لا يشمل هذا العدد من شُرِّدوا من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو/حزيران 1967 حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضاً الفلسطينيين الذين رحلوا أو جرى ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً".

وأُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الرحيل أو ترك مدنهم وقراهم عام 1948 وأصبحوا لاجئين في وطنهم وفي بلدان أخرى. وقدّر جهاز الإحصاء في بيانه الشهداء الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى اليوم داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بأكثر من 136 ألفاً.

وأشار إلى مقتل أكثر من 37500 شخص خلال الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم أكثر من 15162 طفلاً. كما سقط 520 شهيداً في الضفة الغربية منذ التاريخ نفسه. ولفت البيان إلى نزوح "ما يقارب 2 مليون مواطن داخل قطاع غزة بعيداً عن أماكن سكناهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.