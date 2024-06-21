سياسة
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الأمم المتحدة: بعض أُسر غزة تتناول وجبة طعام واحدة كل يومين أو ثلاثة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الخميس، إن بعض الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول "وجبة طعام واحدة كل يومين أو ثلاثة"، بينما تعتمد أسر أخرى على "تقاسم الطعام" مع بعضها البعض.
الأمم المتحدة: بعض أُسر غزة تتناول وجبة طعام واحدة كل يومين أو ثلاثة
الأمم المتحدة: بعض أُسر غزة تتناول وجبة طعام واحدة كل يومين أو ثلاثة / صورة: AA
21 يونيو 2024

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة". وأوضح مكتب المنظمة أن "مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي".

وأضاف أنه "في الفترة بين 7 و14 يونيو/حزيران (الجاري)، أجرى المكتب تقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح (جنوب). ووجد أن الناس يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة"، مشيراً إلى أن تلك الملاجئ "في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ولا توفِّر أي حماية من الحرارة الشديدة".

وأوضح المكتب أيضاً أن "الوصول إلى المياه منخفض للغاية، والناس يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول عليها، ويجبرون للاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي". وذكر المكتب الأممي أن هناك "انتشاراً مستمراً للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي، وانتشار الحشرات والقوارض والثعابين، والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي".

وقال المكتب إن عديد الأسر أفادت بأنها تتناول "وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات"، لافتاً إلى أن "قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير".

وأشار المكتب الأممي إلى أنه "في الفترة بين 1 و18 يونيو/حزيران (الجاري)، جرى تسهيل 28 مهمة مساعدات إنسانية منظمة إلى شمال غزة، من أصل 61، بينما رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 8 مهمات، وأُعيقت 16 مهمة، وأُلغيت 9 مهمات لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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