وقال مسؤولون حكوميون بالصحة بأن مقاتلات الاحتلال قصفت منزلاً في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 12، كما أصيب آخرون جرّاء قصف الدبابات الإسرائيلية مواقع بمخيمي المغازي والبريج.

وفي مدينة دير البلح، المكتظة بالنازحين في وسط القطاع، قال مسعفون إن غارة للاحتلال أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، أمس الخميس. كما أكّد مسعفون استشهاد 7 فلسطينيين في ضربة جوية إسرائيلية، في وقت متأخر الخميس، على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن قواته تواصل العمليات في أنحاء القطاع مستهدفة المسلحين والبنية التحتية العسكرية فيما وصفها بأنشطة "دقيقة تستند إلى المعلومات الاستخباراتية". وأجبرت عمليات الاحتلال أكثر من مليون شخص على الفرار منذ مايو/أيار الماضي، من رفح جاءت الغالبية العظمى منهم بالفعل من مناطق أخرى في القطاع إلى المدينة في وقت سابق من الحرب.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر كثّفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة داخل مناطق غرب ووسط المدينة عملياتها، ما أجبر مزيداً من الأسر التي تعيش في المناطق الساحلية البعيدة على الفرار باتجاه الشمال. وقال بعض السكان إن وتيرة الهجوم تسارعت في اليومين الماضيين، وفقاً لرويترز,

وكانت رفح تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة حتى 7 مايو/أيار الماضي، عندما بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري للمدينة، ويُعتقد الآن أنه لم يبقَ بها سوى أقل من 100 ألف شخص.

ولم تظهر أي علامة على توقف القتال إذ فشلت جهود الوسطاء الدوليين، بدعم من الولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد أن مقاتلين من الحركتين اشتبكوا مع قوات الاحتلال بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون، وفجّروا في بعض المناطق عبوات ناسفة مزروعة مسبقاً ضد وحدات من جيش الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين بصواريخ مضادة للدبابات في مخيم الشابورة بمدينة رفح، مؤكدةً أنه بعد الهجوم فرّ الجنود إلى أزقة المخيم قبل أن يقتلهم مسلحو الكتائب.

في سياق متصل، أفرجت إسرائيل، أمس الخميس، عن 33 فلسطينياً اعتقلتهم قواتها خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من القطاع. ونُقِل السجناء المفرج عنهم إلى مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وأكّدوا تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة في سجون الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.