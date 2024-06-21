وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 152 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد سليم الشرفا، مقدم البرامج والإعلامي بقناة الأقصى الفضائية".

وأعلنت قناة "الأقصى"، التي كان يعمل بها الشرفا، عبر حسابها على منصة تليغرام، "استشهاده في قصف إسرائيلي استهدفه قبل قليل غرب مدينة غزة".

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (منظمة غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب الحالية على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم في عام 1992.

وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، في فبراير/شباط، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاماً، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.