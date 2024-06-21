وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن بدر دحلان (30 عاماً)، أمس الخميس، رفقة 33 فلسطينياً تركهم الاحتلال شرق مدينة دير البلح، إذ عاش "ظروفاً قاسية" في السجن بعد اعتقال قوات الاحتلال له من مدينة خان يونس، وتعرض خلال تلك الفترة لـ"انتهاكات وأعمال تعذيب كانت واضحة على وجهه ويديه وأنحاء مختلفة من جسده.

ونقل بدر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، موضحاً أنه ما زال لا يعرف موقع عائلته، وسمع من المواطنين أن خان يونس تعرضت لدمار كبير جراء الحرب. وبخلاف وضعه الجسدي المتردي، ظهر دحلان في وضع نفسي كارثي؛ إذ كانت عيناه جاحظتين ولا تبدوان ثابتتين.

كما كانت طريقة كلامه غير طبيعية؛ إذ شابها التلعثم والخلط غير المنطقي بين مواضيع وأخرى؛ ما يوحي بأنه يعاني اضطرابات نفسية جسيمة جراء ما مرَّ به من تعذيب في معتقلات إسرائيل.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين من غزة على دفعات متباعدة، أغلبيتهم عانوا تردي أوضاعهم الصحية. ووفقاً لشهادات المفرج عنهم سابقاً، تعرض المعتقلون لـ"ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من الجيش الإسرائيلي طوال فترة الاعتقال". بينما قالت مصادر طبية، إن هؤلاء الأسرى وصلوا المستشفى بـ"أجساد نحيلة تبدو عليها علامات التعذيب".

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، على حين لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.