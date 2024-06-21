سياسة
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رداً على البيت الأبيض.. نتنياهو: أتحمل الهجوم الشخصي مقابل أسلحة كافية منكم
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، استعداده لتحمّل الهجمات الشخصية، بشرط تلقي تل أبيب الأسلحة الكافية من واشنطن.
رداً على البيت الأبيض.. نتنياهو: أتحمل الهجوم الشخصي مقابل أسلحة كافية منكم
نتنياهو ينتقد حجب واشنطن الأسلحة عن تل أبيب / صورة: AFP
21 يونيو 2024

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس، رداً على انتقاد إدارة واشنطن لادعائه بأنها تأخرت في تزويد تل أبيب بشحنات الأسلحة: "أنا مستعد لتحمل الهجمات الشخصية، بشرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة الذخيرة التي تحتاجها في الحرب من أجل وجودها".

والثلاثاء، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة إكس مقطع فيديو، قال فيه إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة (الأمريكية) في الأشهر القليلة الماضية بحجب أسلحة وذخائر عن إسرائيل".

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن "مزاعم نتنياهو مخيبة للآمال بشدة ومزعجة لنا بالتأكيد، بالنظر إلى حجم الدعم الذي قدمناه وسنواصل تقديمه له". وأضاف: "كان الأمر مزعجاً ومخيباً للآمال لنا، بقدر ما كان غير صحيح أيضاً، ومن الصعب جداً معرفة ما كان يدور في ذهنه (نتنياهو) بالضبط". وقال كيربي، إن إدارة بايدن، أوضحت لإسرائيل "خيبة أملها العميقة" إزاء التصريحات التي جرى التعبير عنها في الفيديو، و"مخاوفها" بشأن دقة التصريحات التي جرى الإدلاء بها.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأمريكية. وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق صفقة أسلحة لإسرائيل بسبب "عدم تقيدها بحماية المدنيين"، الذي يدعي بايدن بأنه "حريص عليه".

وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز "F 35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية. وفي أبريل/نيسان الماضي، وقّع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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