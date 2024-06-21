سياسة
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الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتل طفلاً خلال اقتحامه مدن وبلدات الضفة الغربية
شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واقتحامات إسرائيلية واسعة، اعتُقل خلالها وأصيب عدد من الفلسطينيين.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتل طفلاً خلال اقتحامه مدن وبلدات الضفة الغربية
الاحتلال يصعّد حملة اقتحاماته ومداهماته للضفة / صورة: AA
21 يونيو 2024

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وبلدات في المحافظة (وسط)، ومدينة قلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل (جنوب). وقال شهود عيان إن القوات اقتحمت مخيمي قدورة والجلزون في محافظة رام الله ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتقل من المخيمين 9 فلسطينيين قبل الانسحاب منهما.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها نقلت مصاباً بالرصاص الحي من مخيم قدورة للمستشفى. كما اقتحم الجيش بلدة سلواد شرقي رام الله واعتقل فلسطينيين اثنين على الأقل.

وفي قلقيلية، اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء، دمر خلالها سيارات وممتلكات فلسطينية، وفتش عدداً من المنازل قبل أن يعتقل 3 فلسطينيين. ​​​​​​​وأمس الخميس، اقتحمت قوة إسرائيلية المدينة وفتشت عدداً من المحال التجارية والمنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لاحقاً: "استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عاماً)، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في قلقيلية".

وشهدت محافظتا بيت لحم والخليل، بدورهما أيضاً اقتحامات، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة. وفي نابلس شمالي الضفة، هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم، قرية يتما جنوبي المدينة وحطموا نوافذ منزلين بالحجارة. كما حطم المستوطنون مركبات قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الجانبين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما خلف 550 شهيداً، بينهم 132 طفلاً، ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف معتقل، وفق جهات رسمية فلسطينية.

بينما أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عن نحو 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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