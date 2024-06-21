سياسة
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سيول تستدعي السفير الروسي.. إدانة أمريكية-كورية لمعاهدة موسكو وبيونغ يانغ
أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية.
سيول تستدعي السفير الروسي.. إدانة أمريكية-كورية لمعاهدة موسكو وبيونغ يانغ
وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول / صورة: AP
21 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها، إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أدانا المعاهدة، ووصفاها بالتهديد الخطير للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين وزيري الخارجية بحثت سبل الرد على المعاهدة ومراقبة الوضع من كثب. وجددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لسيول في مواجهة المعاهدة الروسية-الكورية الشمالية.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو القول إن أي تعاون للمساعدة في تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشانغ هو-جين أمس إن سيول ستراجع إمكانية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا رداً على المعاهدة.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية استدعت اليوم الجمعة، سفير روسيا لديها للاحتجاج على المعاهدة.

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية، الأربعاء، اتفاق "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في العاصمة الكورية التي زارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب الاتفاقية ستقدم الدولتان المساعدة العسكرية وغيرها في حال تعرض أحد الجانبين لغزو مسلح أو دخل في حالة حرب. كما نصت الاتفاقية ألا يوقع أي من الطرفين أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الطرف الآخر، وألا يسمح أي منهما باستخدام أراضيه من أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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