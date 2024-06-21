وقال ستيفن ميلان، وهو من المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، للمحكمة إن مكتبه لن يحاكم 30 متظاهراً من طلبة جامعة كولومبيا وقت الاعتقال، ولا اثنين من الموظفين، مشيراً إلى تقدير جهة الادعاء ونقص الأدلة. كما جرى رفض قضية مرفوعة ضد طالب آخر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ميلان إن المتظاهرين غطوا كاميرات المراقبة، ولا توجد أدلة كافية لإثبات أن أي مدعى عليه ألحق أضراراً بالممتلكات أو أصاب أي شخص. وأشار المدعي العام إلى أنه لم يصب أي من ضباط الشرطة خلال الاعتقالات، ولم يكن لأي من الطلاب المعتقلين أي تاريخ إجرامي سابق، وكانوا جميعاً يواجهون إجراءات تأديبية، بما في ذلك الإيقاف والطرد، من قبل جامعة كولومبيا.

وظهر عشرات الطلبة والمتهمين في قاعة المحكمة وهم يضعون الكوفية الفلسطينية، وأعلن القاضي كيفن ماكجراث أن "كل هذه الأمور جرى رفضها وإغلاقها لمصلحة العدالة". فيما رفض المدعون إسقاط تهم التعدي على ممتلكات غيرهم بشكل مباشر ضد 13 شخصاً آخرين قُبض عليهم داخل الجامعة تلك الليلة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شهدت جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.