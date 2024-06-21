وأضاف البيان: "أرمينيا ترفض بشكل قاطع استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين رهائن وأسرهم في أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحه من دون شروط مسبقة".

وتابع "لقد انضمت أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. علاوة على ذلك، فإن أرمينيا مهتمة بإخلاص بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". واختتم البيان "بناء على ما سبق وتأكيداً على التزامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ "نرحب باعتراف دولة أرمينيا الصديقة بدولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية"، بينما هاجمت الخارجية الإسرائيلية الاعتراف الأرميني، وأعلنت استدعاء سفيرها في إسرائيل "للتوبيخ".

وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". ومؤخراً أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.