سياسة
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شهداء وجرحى بقصف متواصل على القطاع كله وتحذيرات من كارثة إنسانية في الشمال
لليوم الـ259، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء قطاع غزة كافة، مسفراً عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. بينما تتصاعد التحذيرات بشأن تدهور الوضع الإنساني في القطاع، جراء تفاقم خطر المجاعة ولا سيما بين الأطفال.
شهداء وجرحى بقصف متواصل على القطاع كله وتحذيرات من كارثة إنسانية في الشمال
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على خان يونس / صورة: AFP
21 يونيو 2024

وقالت مصادر طبية، اليوم الجمعة، إن 17 فلسطينياً استشهدوا، منذ فجر اليوم الجمعة، إثر تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وتعرضت بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، لقصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر. كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال شنّت غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة رفح المجاورة، بينما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غربي المدينة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف البلدة القديمة وسط مدينة غزة، وحيي التفاح والشجاعية، شرقي المدينة. وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف باتجاه حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وباتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، وعدة مناطق شرق مدينة دير البلح وبلدة المصدر ومخيم المغازي وسط القطاع.

وفي محافظة غزة، أفادت مصادر طبية بأن طواقم الإنقاذ انتشلت 7 فلسطينيين من موظفي البلدية قتلوا جراء استهداف إسرائيلي لموقف بلدية غزة. وقالت مصادر ميدانية إن "العمل ما زال جارياً للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

كارثة إنسانية خطيرة

في غضون ذلك، قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية إن "الوضع في محافظتي غزة والشمال سيّئ جداً، ونعمل بالحد الأدنى في المنظومة الصحية في ظل عدم وجود مستلزمات ومستهلكات طبية وأدوية".

وأضاف أبو صفية: "شبح المجاعة يجتاح المنطقة مجدداً، وهناك انعدام في توافر الأطعمة ذات القيم الغذائية المتنوعة وما يتوافر هو فقط الدقيق الذي لا يشكل إلا زاوية واحدة من الهرم الغذائي اللازم لجسم الإنسان".

وأوضح أبو صفية أن "نحو 214 طفلاً وصلوا المستشفى خلال 14 يوماً، إذ تظهر عليهم علامات سوء التغذية من بينهم أكثر من 50 حالة تعاني من سوء تغذية متقدم، و6 حالات وضعها حرج ويجري التعامل معها في قسم العناية المركزة". واستكمل قائلاً: "هؤلاء الأطفال يعيشون فقط على محاليل الإنعاش، ولا يتوافر لهم الحليب أو الغذاء الخاص ما يشكل تهديداً على حياتهم".

وجدّد أبو صفية التأكيد أن "غياب الأدوية والمستلزمات الصحية تعوق عملية توفير الخدمات الأساسية للسكان المرضى"، مشيراً إلى أن المتوافر منه "هو من بواقي مخزون وزارة الصحة". وحذر من انتشار الأمراض والأوبئة في محافظتي غزة والشمال نتيجة تراكم النفايات في الشوارع وطفح مياه الصرف الصحي.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 9 من بين كل 10 أطفال في غزة يعانون نقصاً خطيراً في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.

من جانبه، توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في 12 يونيو/حزيران الجاري، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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