وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا"، وجددت تأكيد أن الاعتراف بفلسطين هو مطلب القانون الدولي والعدالة والضمير، "وستواصل تركيا جهودها من أجل اعتراف مزيد من الدول بفلسطين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اعتراف يريفان رسمياً بدولة فلسطين لتصبح البلد رقم 149 الذي يتخذ هذه الخطوة، وذلك تأكيداً لالتزامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب.

ونقلت الإذاعة العامة لأرمينيا عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر من القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب حلاً".

وأضاف البيان: "أرمينيا ترفض بشكل قاطع استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين رهائن وأسرهم في أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحه من دون شروط مسبقة".

وتابع "لقد انضمت أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. علاوة على ذلك، فإن أرمينيا مهتمة بإخلاص بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". واختتم البيان "بناء على ما سبق وتأكيداً على التزامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ "نرحب باعتراف دولة أرمينيا الصديقة بدولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية"، بينما هاجمت الخارجية الإسرائيلية الاعتراف الأرميني، وأعلنت استدعاء سفيرها في إسرائيل "للتوبيخ".

وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). ومؤخراً أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.