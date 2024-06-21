وأضاف آيزنكوت في تصريحات أدلى بها في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أنّ "المهمة ليست إسقاط حماس، بل تدمير قدراتها العسكرية والتنظيمية الحكومية، حماس فكرة سنقاتلها لسنوات عديدة قادمة".

ورداً على سؤال عن الفرق بين وعد نتنياهو بـ"النصر الكامل" ومصطلح الوزير السابق بيني غانتس "النصر الحقيقي"، أجاب آيزنكوت: "هذا هو الفرق بين شخص حارب الإرهاب طوال حياته (إشارة لغانتس)، وآخر ألف كتباً عنه (إشارة لنتنياهو)".

ويعتقد آيزنكوت، وهو عضو بالكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يجب أن يصوّت لاستبدال نتنياهو بشخصية أخرى لقيادة الحكومة، بعد فشله في اختبار العمل، وبالتالي يجب استبداله بحجب الثقة البناء واختيار زعيم آخر من داخل الائتلاف لفترة انتقالية.

وكان آيزنكوت وزعيم حزبه "الوحدة الوطنية" بيني غانتس أعلنا في 9 يونيو/حزيران الجاري استقالتهما من حكومة الحرب التي انضما إليها في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واتهما نتنياهو بمنع إسرائيل من التقدم نحو تحقيق ما أسمياه "نصراً حقيقياً" في جبهتي غزة وجنوب لبنان، ودعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وإثر ذلك، حلّ نتنياهو حكومة الحرب التي أُنشئت بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. فيما تتهمه المعارضة باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية من أجل الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة.