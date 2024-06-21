وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شركة كاسبرسكي شركة "تنافسية جداً" في الأسواق الدولية، وإنّ قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو "أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة".

ورداً على القرار الأمريكي، قالت كاسبرسكي إنها تعتقد أن القرار الأمريكي لم يستند إلى "تقييم شامل لنزاهة منتجات وخدمات كاسبرسكي" وإن أنشطتها لا تهدد الأمن القومي الأمريكي. وأشارت إلى أنها ستسلك السبل القانونية للحفاظ على عملياتها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت أمس الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة كاسبرسكي لاب الروسية في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة مما يشكل خطراً أمنياً كبيراً.

وذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو للصحفيين في أثناء إعلانها الحظر أن "روسيا أظهرت أن لديها القدرة (...) والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأمريكيين واستخدامها سلاحاً".