سياسة
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بـ8.5 مليار يورو.. شركة ألمانية تُبرم مع الجيش أكبر صفقة تسليح بتاريخها
تلقّت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال الجمعة، طلبية هي الأكبر في تاريخها بقيمة 8.5 مليار يورو، في وقت تتجه فيه الحكومات الأوروبية إلى زيادة الإنفاق العسكري على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.
بـ8.5 مليار يورو.. شركة ألمانية تُبرم مع الجيش أكبر صفقة تسليح بتاريخها
شركة راينميتال تعلن توقيع عقد مع الجيش الألماني لتوريد ذخيرة مدفعية بقيمة تصل إلى 8.5 مليار يورو / صورة: AP
21 يونيو 2024

وقالت راينميتال في بيان إنها وقّعت عقداً مع الجيش الألماني لتوريد ذخيرة مدفعية بقيمة تصل إلى 8.5 مليار يورو. وأضافت: "جرى توسيع العقد الحالي بشكل كبير، والهدف الرئيسي هو تجديد المخزونات الحالية للجيش الألماني وحلفائه، وتقديم الدعم لأوكرانيا في حملتها الدفاعية".

وتستهدف الشركة حسب عرض قدّمته لمستثمريها، تحقيق نمو أكبر خلال السنوات المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا وزيادة ميزانيات الدفاع في الدول الغربية. ومن المتوقع أن تنمو المبيعات السنوية للشركة الألمانية التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة بمعدّل الخُمس حتى عام 2026.

وتأسست شركة راينميتال عام 1889، وهي تنتج دبابات ومدافع مضادة للطائرات وذخيرة ومركبات عسكرية. وتعمل حالياً على إنشاء خطوط إنتاج جديدة لمواكبة طلب أوكرانيا المتزايد على الأسلحة والذخيرة إثر الحرب مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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