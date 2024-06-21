سياسة
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غوتيريش يحذر من صراع إقليمي ويؤكد: العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى، معرباً عن "قلقه العميق" إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على طول الخط الأزرق.
غوتيريش يحذر من صراع إقليمي ويؤكد: العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
غوتيريش: شعرت اليوم بأن من واجبي التعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، على طول الخط الأزرق / صورة: Reuters
21 يونيو 2024

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "شعرت اليوم بأن من واجبي التعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، على طول الخط الأزرق"، مشيراً إلى أن "تصعيد الخطاب العدائي من الجانبين (يوحي) كما لو أن حرباً شاملة وشيكة"

ومحذّراً من صراع إقليمي أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، أكد غوتيريش أنّ "العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى"، وأن "خطوة واحدة متهورة، وسوء تقدير واحد، يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود، وبصراحة، تتجاوز التوقعات".

وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الخسائر في الأرواح وتشريد عديد من الأشخاص وتدمير منازلهم وسبل عيشهم بجنوب لبنان، وأردف: "لنكن واضحين، شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

وأشار غوتيريش إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوبي لبنان بمتفجرات تسببت في حرائق غابات تشكل تهديداً لمناطق سكنية، ولفت إلى أن "الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب تملأ المنطقة". مشدداً على أن ذلك "يشكل تهديدات إضافية للناس في إسرائيل ولبنان، وللأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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