وعلى الملعب "الأولمبي" ببرلين، تقدّم المنتخب النمساوي عن طريق غيرنوت تروانر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كريستوف بيونتك التعادل للمنتخب البولندي في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 66 سجل كريستوف باومغارتنر الهدف الثاني للنمسا، قبل أن يضيف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وشهد اللقاء مشاركة مهاجم برشلونة الإسباني قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 60 من عُمر اللقاء، بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام هولندا بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز، رفعت النمسا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، خلف المتصدّرين فرنسا وهولندا، فيما نالت بولندا هزيمتها الثانية توالياً، لتتعقّد مهمتها في التأهل إلى ثمن النهائي. ويلتقي منتخب النمسا نظيره الهولندي في الجولة الثالثة الثلاثاء المقبل، وهو اليوم ذاته الذي تلعب فيه بولندا مع فرنسا في الجولة ذاتها.

أوكرانيا تقلب الطاولة

تغلّب المنتخب الأوكراني على نظيره السلوفاكي، بعد أن تغلّب عليه بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب "مركور شبيل أرينا" بدوسلدورف، في الجولة الثانية بنهائيات "يورو 2024" في المجموعة الخامسة.

وحوّلت أوكرانيا تأخّرها الجمعة، على ملعب "مركور شبيل أرينا" بدوسلدورف، بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين في الشوط الثاني بعد أن سجلت هدفين، لتحسم نتيجة المواجهة لصالحها وتحافظ على حظوظها في التأهل لثمن نهائي البطولة.

وكان المنتخب السلوفاكي البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان شرانز في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من زميله لوكاش هاراسلين داخل منطقة الجزاء، لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسّن أداء المنتخب الأوكراني وكثف محاولاته الهجومية، واستطاع ميكولا شابارينكو في الدقيقة 54، تعديل النتيجة، قبل أن يخطف البديل رومان ياريمتشيوك هدف الفوز في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين، ليتساوى مع سلوفاكيا ورومانيا التي ستواجه بلجيكا، متذيلة الترتيب دون نقاط، في وقت لاحق في نفس الجولة. ومن المقرر أن تلتقي أوكرانيا بلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، الأربعاء المقبل، في حين تواجه سلوفاكيا المنتخب الروماني في نفس الجولة، لتحديد الفرق المتأهلة لثمن النهائي.