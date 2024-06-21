وقال هنية خلال كلمة أمام ندوة حوارية نظمها "منتدى التفكير الاستراتيجي" (بحثي غير حكومي) بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن حماس "منفتحة على التعاطي مع أي ورقة أو مبادرة تؤمّن أسس موقف المقاومة في مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "حماس لديها مطالب محددة بوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل (لجيش الاحتلال الإسرائيلي) من غزة، وتحقيق إعمار (القطاع بعد انتهاء الحرب)، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لشعبنا".

وأضاف أن "هذه مطالب شعبنا والمقاومة وكل أحرار الأمة، والحركة تخوض المفاوضات (مع إسرائيل عبر الوسطاء) على قاعدة هذه المطالب، وقد وصلت إلى المحطة الأخيرة منذ 6 مايو/أيار بموافقتها على الورقة المصرية-القطرية المدعومة أمريكياً، لكن الكيان عاد ووضع ملاحظات عليها تمس جوهر هذه المطالب".

وبوساطة مصر وقطر، ومشاركة الولايات المتحدة، تُجرى إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتتهم حماس وبقية الفصائل الفلسطينية إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب على غزة، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب أية مكاسب تحفظ ماء وجهها بعد إخفاقها في تحقيق ما أعلنته من أهداف لهذه الحرب.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار الماضي، على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضه بزعم أنه "لا يُلبي شروطها"، قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 31 مايو/أيار الماضي، عن تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لاتفاق من 3 مراحل يشمل "تبادلا للأسرى" بأول مرحلتين، و"إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" بالمرحلة الثالثة.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح"، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب، مؤكداً أنه "يُصرّ على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حماس إنها ستتعامل مع المقترح بـ"إيجابية" رغم تأكيدها أنه ليس "جديداً" كما روّج بايدن، وإنما "اعتراضاً" إسرائيلياً على مقترح الوسيطين المصري والقطري.

وأكّد هنية أن "الاستراتيجية التفاوضية للكيان (إسرائيل) تقوم على تحشيد ضغط إقليمي ودولي للضغط على حماس للقبول بالرؤية الإسرائيلية التي تمس أسس المطالب الفلسطينية"، لافتاً إلى أن إسرائيل "نصبت فخاً سياسياً بفرض شروط محددة ترفضها المقاومة"، دون ذكر توضحيات بهذا الخصوص.

وقال هنية، إن "الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي لا يديرها فقط جيش الاحتلال، بل الإدارة الأمريكية وحلفاؤها من قوى الاستعمار الغربي"، وأضاف: "واشنطن وحلفاؤها سارعوا إلى حماية الكيان الإسرائيلي، وخوض ما اعتبروه حرباً وجودية، لأن ما جرى في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان زلزالاً ضرب أسس وقواعد وأصول بناء المشروع الاستعماري الصهيوني".

وأردف: "طوفان الأقصى حقق ثلاث نتائج استراتيجية، الأولى إعادة القضية الفلسطينية لمكانتها، واحتلالها مجدداً الأجندات الإقليمية والدولية بعد أن جرى تهميشها من بعض الدول الإقليمية والأطراف الدولية، ودفع اعتبارها بمثابة شأناً داخلياً إسرائيلياً".

وأوضح هنية أن "النتيجة الثانية أن هزيمة الكيان حقيقة وليست وهماً، وهذا أمر يمكن أن يكون قريباً، فيما الثالثة هي إعادة توحيد الأمة على فلسطين وقضيتها بشكل جامع، في وقت يعاني فيه الكيان الصهيوني من تصدعات داخلية ستستمر حتى زواله".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.