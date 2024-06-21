ولم تتوقف المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية عن قصف أحياء مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدّى إلى تدمير منازل وإلحاق أضر ار في الطرقات والبنى التحتية.

"مجزرة المواصي"

وعصر الجمعة، استُشهِد 25 فلسطينياً وأصيب عشرات في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال، إثر قصفه خيام نازحين فلسطينيين في رفح، وأفاد شهود عيان بأن القصف نفذته دبابتان من نوع "ميركافا" بعد اعتلائهما تلة مقابلة لمنطقة الشاكوش.

وأوضح أن القصف تسبب في حرق خيام للنازحين، مع انتشار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم، كما شهدت المنطقة حالة نزوح كبيرة من الخيام الموجودة في تلك المنطقة باتجاه منطقة المواصي بمدينة خان يونس شمالاً، حسب شهود عيان.

من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان: "سقطت مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربيّ رفح بعد ظهر الجمعة"، وأضافت: "ألحقت الضربة أضراراً مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم عديد زملائنا الفلسطينيين وأسرهم".

وأردفت: "تسبب هذا الحادث في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة".

ويدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو تجميع النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بزعم أنها مناطق آمنة، وتمتد على مسافة 12 كلم وبعمق كيلومتر واحد.

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح (جنوب). وتعدّ المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

ويعيش النازحون في المواصي وضعاً مأساوياً ونقصاً كبيراً في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء. ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في الحي السعودي غربي رفح، وحي البرازيل جنوبي المدينة، حسب شهود عيان آخرين للأناضول.

"يوم صعب ووحشي"

وفي مدينة غزة، أعلن المستشفى المعمداني، استقباله نحو "30 شهيداً" جراء هجمات إسرائيلية عدة منذ ساعات الصباح. وقال فضل نعيم مدير المستشفى، في بيان نشرته وزارة الصحة عبر منصة تلغرام: "يوم صعب ووحشي بمدينة غزة، إذ وصل إلى المستشفى حتى الآن ما يُقارب 30 شهيداً" جرّاء هجمات إسرائيلية عدة منذ الصباح.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين جرّاء قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن 6 فلسطينيين استُشهِدوا وأُصيب عدد (لم تحدده) جراء قصف آخر شنته طائرات حربية إسرائيلية على شقتين سكنيتين لعائلتي "مشتهى" و"أبو العطا" خلف مدرسة دير اللاتين وسط مدينة غزة.

فيما أعلن جهاز الدفاع المدني استشهاد 5 فلسطينيين جرّاء قصف طائرة إسرائيلية حربية مقراً لبلدية غزة في شارع الوحدة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدّى لسقوط ضحايا وإصابات حسب مصادر طبية.

وفي وسط قطاع غزة، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرين بعد استهداف منزل من قبل طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات، وتجمعا للمواطنين وفقًا لمصادر طبية للأناضول.