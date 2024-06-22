ويعتبر إيمورارين أحد أهم رواسب اليورانيوم في العالم، إذ يبلغ احتياطيه نحو 200 ألف طن. وعلّقت أورانو، عملياتها عندما انهار سوق اليورانيوم بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011.

وفي 2015، خططت الشركة الفرنسية لتشغيل المخزون، دون الشروع في الإنتاج، إلا أن الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة في يوليو/تموز 2023، حذّرت من سحب رخصة تشغيل الشركة إذا لم تبدأ عمليات التعدين في الحقل المعني خلال 3 أشهر، ابتداءً من مارس/آذار الماضي.

ورغم أن الشركة الفرنسية بدأت الاستعدادات الميدانية لبدء الإنتاج في 4 يونيو/حزيران الجاري، استجابة لطلب حكومة النيجر، فإن وزارة التعدين قالت في رسالة أرسلتها للشركة إن "التطورات لم تكن على مستوى التوقعات".