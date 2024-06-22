سياسة
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النيجر تقرر إلغاء ترخيص "أورانو" الفرنسية لاستخراج اليورانيوم
أنهت النيجر ترخيص استخراج وتشغيل اليورانيوم ممنوح لشركة الطاقة النووية الفرنسية "أورانو" التابعة للدولة. وذكر بيان للشركة، أمس الجمعة، أن الحكومة العسكرية في النيجر أنهت رخصة تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال البلاد اعتباراً من الخميس.
النيجر تقرر إلغاء ترخيص "أورانو" الفرنسية لاستخراج اليورانيوم
النيجر تقرر إلغاء ترخيص "أورانو" الفرنسية لاستخراج اليورانيوم / صورة: شركة أورانو
22 يونيو 2024

ويعتبر إيمورارين أحد أهم رواسب اليورانيوم في العالم، إذ يبلغ احتياطيه نحو 200 ألف طن. وعلّقت أورانو، عملياتها عندما انهار سوق اليورانيوم بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011.

وفي 2015، خططت الشركة الفرنسية لتشغيل المخزون، دون الشروع في الإنتاج، إلا أن الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة في يوليو/تموز 2023، حذّرت من سحب رخصة تشغيل الشركة إذا لم تبدأ عمليات التعدين في الحقل المعني خلال 3 أشهر، ابتداءً من مارس/آذار الماضي.

ورغم أن الشركة الفرنسية بدأت الاستعدادات الميدانية لبدء الإنتاج في 4 يونيو/حزيران الجاري، استجابة لطلب حكومة النيجر، فإن وزارة التعدين قالت في رسالة أرسلتها للشركة إن "التطورات لم تكن على مستوى التوقعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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