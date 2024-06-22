سياسة
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"كذب واستخفاف".. حماس تنفي صحة مزاعم نتنياهو عن أعداد الضحايا المدنيين بغزة
كذّبت حركة حماس، أمس الجمعة، مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن نسبة الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في غزة تبلغ واحداً إلى واحد، مؤكدة أن تصريحاته "كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي".
"كذب واستخفاف".. حماس تنفي صحة مزاعم نتنياهو عن أعداد الضحايا المدنيين بغزة
حماس تعتبر مزاعم نتنياهو بأن نسبة الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في غزة تبلغ واحداً إلى واحد "كذباً واستخفافاً بالرأي العام العالمي" / صورة: AA
22 يونيو 2024

وقالت الحركة في بيان، إن "ادعاء مجرم الحرب نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة واحد إلى واحد. كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي"، مشيرةً إلى أن "تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي أجرتها جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة من المدنيين".

وأردفت بأن النسبة الأكبر من الضحايا هم "من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء والأماكن التي ادّعى الجيش المجرم أنها آمنة ليقتلهم فيها بدم بارد، ولتبقى شاهداً على إجرامه وهمجيته".

وأضافت حماس أن "تلك التصريحات استمرار لنهج التضليل المفضوح الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر".

وفي مقابلة مع موقع "بانشبول" الإخباري الأمريكي نُشِرت أمس الجمعة، زعم نتنياهو، أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى القتلى المسلحين في غزة تبلغ واحداً إلى واحد تقريباً، وهي أدنى نسبة في حروب المدن الحديثة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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