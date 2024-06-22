سياسة
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كوبا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
قررت كوبا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأكدت أنّ هذه المبادرة تأتي توافقاً مع التزامها دعم الجهود الدولية الساعية لوضع حد للإبادة ضدّ الفلسطينيين.
كوبا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
مسيرة تضامنية مع فلسطين بقيادة رئيس كوبا / صورة: AP
22 يونيو 2024

وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز أمس الجمعة، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ هذه المبادرة تأتي توافقاً مع التزام كوبا "الراسخ والمستدام أن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة.

ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وأيرلندا وتشيلي وإسبانيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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