وقالت شبكة "CNN"، إن مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، شاركوا في سلسلة اجتماعات خلال زيارتهم واشنطن هذا الأسبوع، مع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشف مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن أوضحت هذا الأسبوع أنها ستُقدّم لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، إذا اندلعت حرب شاملة بينها وبين حزب الله، على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أمريكية على الأرض في مثل هذا السيناريو.

وكان تقرير سابق لـ "CNN" كشفعن مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين بشأن كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بما فيها القبة الحديدية، حال نشوب حرب ضد حزب الله، فيما أكد مسؤول أمريكي أن الدعم الذي ستحتاج إليه إسرائيل أكثر هو أنظمة دفاع جوي إضافية وتجديدات القبة الحديدية، التي ستوفرها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا في اجتماعات هذا الأسبوع "طرقاً خارجة عن المألوف" محتملة لمحاولة "خفض درجة الحرارة" على طول ما يسمى بالخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني. وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.