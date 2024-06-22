وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في أماكن عدة، منها شارع 22، ومنطقة صوفين"، عقب مقتل مستوطن "برصاص مجهولين" في المدينة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" إن "قوات الجيش تعمل حالياً في منطقة قلقيلية، بعد تأكيد مقتل مواطن إسرائيلي، بعد وقت قصير من العثور عليه مصاباً بالرصاص في المنطقة".

وأضاف البيان: "تحقق قوات الجيش والشرطة في ملابسات الحادث". من جانبها، قالت إذاعة الجيش إنه يشتبه في أن الحادث "هجوم على خلفية قومية وليس حادثاً جنائياً".

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مجهولين أطلقوا النار على الإسرائيلي في قلقيلية ولاذوا بالفرار. وأشارت إلى أن الحادث "يأتي بعد أقل من يوم من قتل اثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي في قلقيلية برصاص الجيش الإسرائيلي".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلّفاً 552 شهيداً فلسطينياً، بينهم 132 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.