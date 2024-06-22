سياسة
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منتقداً التطرف اليميني واليساري.. ماكرون: يوجد تطرف لا يمكن السماح بمروره
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إلى التصويت ضد التطرف اليميني واليساري في الانتخابات التشريعية المقبلة.
منتقداً التطرف اليميني واليساري.. ماكرون: يوجد تطرف لا يمكن السماح بمروره
ماكرون يشارك في احتفالية بباحة قصر الإليزيه / صورة: AFP
22 يونيو 2024

وقال ماكرون في خطاب جماهيري ألقاه في باحة الشرف بقصر الإليزيه بمناسبة العيد السنوي للموسيقى: "في التاسع من يونيو/حزيران، اتخذت قراراً جسيماً للغاية (...) يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غالياً"، مضيفاً: "لا ينبغي أن نخاف كثيراً".

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي كانت خلف قراره بحل الجمعية الوطنية وإعلان انتخابات مبكرة. وشدد على أنه "يوجد تطرف لا يمكن السماح بمروره (...) ويجب تحمل المسؤولية الآن".

ووفق استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا ونشرته مجلة "لو نوفيل أوبس" الجمعة، من المتوقع أن يفوز التجمع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعداً.

وتَصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا، نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، متقدماً على الأحزاب اليسارية والمعسكر الرئاسي. وأعلن ماكرون نتيجة لذلك حل البرلمان، ودعا إلى انتخابات مبكرة، معلناً أنّ "الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستُجرى في 30 يونيو/حزيران الجاري، والجولة الثانية في 7 يوليو/تموز المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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