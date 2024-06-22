سياسة
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لأول مرة في تاريخها.. امتحانات الثانوية العامة في فلسطين دون طلبة غزة
انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة، في فلسطين دون مشاركة طلاب غزة للمرة الأولى تاريخياً بفعل العدوان المدمّر على القطاع. وسيتقدم للامتحانات نحو 50 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية والخارج، فيما يحرم الاحتلال 39 ألف طالب في غزة منها.
لأول مرة في تاريخها.. امتحانات الثانوية العامة في فلسطين دون طلبة غزة
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحرم 39 ألف طالب من اختبارات الثانوية العامة / صورة: AA
22 يونيو 2024

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتوجّه نحو 50 ألف طالب وطالبة إلى قاعات اختبارات السنة النهائية للمرحلة الثانوية "التوجيهي" بمحافظات الضفة الغربية والمدارس الفلسطينية بالخارج.

وانطلقت الاختبارات بمادة التربية الإسلامية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (6:00 ت.غ)، فيما تتواصل لمدة 18 يوماً. ويشارك في الاختبارات 50 ألفاً و97 من طلاب مدارس الضفة الغربية والخارج.

ويشمل هؤلاء 216 من طلاب المدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن في تركيا وقطر ورومانيا وبلغاريا وروسيا، إضافة إلى 1119 من طلاب غزة الذين غادروا القطاع إلى خارج الوطن، ويتوزعون على 29 دولة.

وبخلاف الطلاب في الخارج، قال متحدث وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية صادق الخضور الخميس في تصريحات صحفية، إن الحرب الإسرائيلية حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة في غزة من التقدم لاختبارات الثانوية العامة.

وأوضح الخضور أن 450 شهيداً من طلاب الثانوية العامة في فلسطين يتغيّبون بشكل نهائي عن الامتحانات هذا العام جراء الحرب المدمرة، بينهم 20 طالباً من الضفة الغربية.

ولفت إلى أن وزارته افتتحت قاعة ضخمة لأداء الاختبارات في مصر، إضافة إلى قاعات أخرى في تركيا وقطر وروسيا، فيما ستُعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عُلّقت الدراسة في مدارس وجامعات القطاع، حفاظاً على حياة الطلبة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إنه وفقاً لمجموعة التعليم العالمية، فإن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجدداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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