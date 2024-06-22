وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيانٍ اليوم السبت، أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مضيفة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37 ألفاً و551 شهيداً و85 ألفاً و911 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تركز القصف في غزة

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم السبت، إن 24 فلسطينياً استشهدوا جراء استهداف الاحتلال 7 منازل في مخيم الشاطئ، فيما استشهد 18 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي في حي التفاح.

وأعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) في وقت سابق اليوم، استهداف قصف إسرائيلي 3 بنايات سكنية بشكل مباشر في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى، وتسبب بتدمير مربع سكني كامل.

وقال شهود عيان إن أكثر من 20 منزلاً في المنطقة المستهدفة دُمرت كلياً أو جزئياً أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي لمخيم الشاطئ.

ونددت حركة حماس في بيان بمواصلة الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل في غزة وتنفيذ مجازر جديدة بمخيم الشاطئ والمواصي ورفح.

وشدد البيان على أن "الجرائم الصهيونية تستدعي تحركاً أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وانتهاكاته"، مضيفاً أن "الاحتلال وقادته النازيون سيدفعون ثمن انتهاكاتهم بحق شعبنا الفلسطيني وهذه الجرائم لن تكسر إرادته".

وبعد تراجعها أمس، عادت آليات الاحتلال اليوم لتتوغل من جديد شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع غارات جوية وإطلاق نار كثيف في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.

كما ذكرت (صفا) أن طائرات مروحية إسرائيلية "أباتشي" أطلقت النار صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل المدينة، وأكد شهود عيان إصابة صيادين فلسطينيين برصاص بحرية الاحتلال قرب ميناء غزة.

وذكرت (صفا) أن منطقة السناطي ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تعرضت صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي عنيف، تزامناً مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة.

وفي مدينة رفح المجاورة، شن جيش الاحتلال قصفاً عنيفاً استهدف المناطق الشرقية والغربية للمدينة. وتحدثت في غضون ذلك، مصادر محلية عن انتشال جثمان شهيد، كان تعرض للقنص قبل أيام في شارع جورج شرقي رفح.