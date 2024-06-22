سياسة
2 دقيقة قراءة
الرابع خلال أسبوع.. ارتفاع عدد وفيات الأطفال بغزة جرّاء سوء التغذية
ارتفع عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة جرّاء سوء التغذية في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشديد الاحتلال القيود على دخول المساعدات.
الرابع خلال أسبوع.. ارتفاع عدد وفيات الأطفال بغزة جرّاء سوء التغذية
أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام بمخيم جباليا / صورة: AFP
22 يونيو 2024

وفي مؤتمر صحفي السبت قال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية: "فقدنا طفلاً بقسم الحضانات في المستشفى خلال الساعات الأخيرة جراء سوء التغذية".

وأضاف أبو صفية: "يُعتبر هذا الطفل الرابع الذي يُستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية". وأشار إلى أن المستشفى شخّص خلال الأسبوعين الأخيرين، كذلك، إصابة أكثر من 250 طفلاً بعلامات سوء التغذية".

وحذّر من أن قطاع غزة "يواجه كارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال وقد تنتهي بالكبار"، لافتاً إلى أنّ الولادات المبكرة، التي جرت في المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حدثت بسبب سوء تغذية الأمهات.

وتابع: "رغم التحديات ورغم استهداف الاحتلال الطواقم والمؤسسات الصحية، لا نزال نقف بجانب شعبنا، خصوصاً في ظل انتشار العدوى والوباء وشبح المجاعة وشبح الموت الذي يخيم على شمال غزة".

وطالب أبو صفية المنظمات الدولية بتعزيز جهود الإغاثة لشمال غزة، بما يشمل السماح بإدخال الطعام والمياه الصالحة للشرب والوقود والمعدات اللازمة لإزالة القمامة. مشيراً إلى أن الوقود بمستشفى كمال عدوان لا يكفي إلا لليوم فقط، محذراً من خروجه عن الخدمة إذا لم يُزوّد بالوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us