وفي مؤتمر صحفي السبت قال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية: "فقدنا طفلاً بقسم الحضانات في المستشفى خلال الساعات الأخيرة جراء سوء التغذية".

وأضاف أبو صفية: "يُعتبر هذا الطفل الرابع الذي يُستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية". وأشار إلى أن المستشفى شخّص خلال الأسبوعين الأخيرين، كذلك، إصابة أكثر من 250 طفلاً بعلامات سوء التغذية".

وحذّر من أن قطاع غزة "يواجه كارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال وقد تنتهي بالكبار"، لافتاً إلى أنّ الولادات المبكرة، التي جرت في المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حدثت بسبب سوء تغذية الأمهات.

وتابع: "رغم التحديات ورغم استهداف الاحتلال الطواقم والمؤسسات الصحية، لا نزال نقف بجانب شعبنا، خصوصاً في ظل انتشار العدوى والوباء وشبح المجاعة وشبح الموت الذي يخيم على شمال غزة".

وطالب أبو صفية المنظمات الدولية بتعزيز جهود الإغاثة لشمال غزة، بما يشمل السماح بإدخال الطعام والمياه الصالحة للشرب والوقود والمعدات اللازمة لإزالة القمامة. مشيراً إلى أن الوقود بمستشفى كمال عدوان لا يكفي إلا لليوم فقط، محذراً من خروجه عن الخدمة إذا لم يُزوّد بالوقود.