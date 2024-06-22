سياسة
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بغارة في لبنان.. الاحتلال يدّعي قتل قيادي في الجماعة الإسلامية
أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان اليوم السبت، مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة قضاء البقاع الغربي، زعم جيش الاحتلال أنه "قيادي بالجماعة الإسلامية".
بغارة في لبنان.. الاحتلال يدّعي قتل قيادي في الجماعة الإسلامية
الاحتلال يقتل شخصاً بقصف سيارته في لبنان ويزعم أنه قيادي بالجماعة الإسلامية / صورة: AFP
22 يونيو 2024

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إسرائيل "استهدفت سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في قضاء البقاع الغربي" (شرق)، دون أن توضح طريقة الاستهداف، ما أدى إلى مقتل شخص كان يقود السيارة، لافتة إلى أنه من سكان بلدة "لالا" في البقاع الغربي، دون الكشف عن هويته وانتماءاته.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه نفذ الهجوم عبر طائرة مسيّرة، مدعياً أنه "استهدف قيادياً بالجماعة الإسلامية في لبنان يُدعي أيمن غطمة، وهو المسؤول عن إمداد حماس والجماعة بالسلاح، وكان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك ضد إسرائيل".

ولم يصدر عن الجماعة الإسلامية في لبنان تأكيد بالخصوص حتى الساعة 12:25 ت.غ. فيما أعلنت الوكالة اللبنانية أن طيران الاحتلال الحربي أغار كذلك على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب) بصاروخين جو-أرض، دون الكشف عن نتائج تلك الغارة.

في المقابل، أعلن حزب الله، عبر بيان، استهداف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة المنارة (شمال إسرائيل) بأسلحة مناسبة وأصابه إصابة مباشرة"، دون أن يصدر تعليق فوري بالخصوص من الاحتلال.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب و"حزب الله" على الحدود بين إسرائيل ولبنان. والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "التصديق" على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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