سياسة
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نائب الرئيس التركي يتوجه الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية
يتوجه جودت يلماز نائب الرئيس التركي إلى الجزائر، غداً الأحد، لإجراء لقاءات رسمية، ومن المقرر أن يستقبله رئيس الوزراء محمد نذير العرباوي في حفل رسمي بمطار هواري بومدين.
نائب الرئيس التركي يتوجه الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية
نائب الرئيس التركي يتوجه الأحد إلى الجزائر ويجري لقاءات رسمية / صورة: AA
22 يونيو 2024

وسيلتقي يلماز ممثلي "دنيا الأعمال التركي" العاملين بالجزائر في إطار برنامج "اجتماع عالم الأعمال" الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الدولي.

وفي اليوم الثاني من برنامجه، سيضع نائب الرئيس التركي إكليلاً من الزهور على نصب شهداء الجزائر كما سيزور متحف المجاهدين.

وسيحضر يلماز، الذي سيعقد لقاءً ثنائياً ومشتركاً بين الوفود مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد ذلك سيجري افتتاح معرض الجزائر الدولي الخامس والخمسين، الذي جرت دعوة تركيا إليه كضيف شرف.

وستشارك وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير التجارة عمر بولاط أيضاً في برنامج يلماز بالجزائر. يشار إلى أنه اعتباراً من عام 2023، أصبحت الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حسب بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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