سياسة
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بمليوني نازح.. الأغذية العالمي: تداعيات أزمة السودان تتزايد على دول الجوار
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، من تزايد تداعيات أزمة السودان على البلدان المجاورة، مع هجرة أكثر من مليوني شخص خارج البلاد، وبخاصة تشاد وجنوب السودان.
بمليوني نازح.. الأغذية العالمي: تداعيات أزمة السودان تتزايد على دول الجوار
سودانيون نازحون إلى تشاد جراء العنف في غرب دارفور 4 أغسطس/آب 2023 / صورة: Reuters
22 يونيو 2024

وقال البرنامج الأممي في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "إن أكثر من مليونَي شخص نزحوا بسبب الحرب إلى خارج البلاد، وأكثر من نصفهم يعيشيون في تشاد وجنوب السودان، وهما البلدان اللذان يعانيان بالفعل من ارتفاع معدلات الجوع".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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