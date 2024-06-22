سياسة
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بتهمة "التحايل".. مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة حجاج مصريين
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، سحب تراخيص 16 شركة سياحة بتهمة "التحايل" لتسفير مصريين بصورة "غير نظامية" لأداء مناسك الحج في السعودية.
بتهمة "التحايل".. مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة حجاج مصريين
الحكومة المصرية تسحب تراخيص 16 شركة سياحية بتهمة تسفير حجاج بصورة غير رسمية / صورة: Reuters
22 يونيو 2024

جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية عقب اجتماع "خلية أزمة الحجاج" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذاً لتكليف رئاسي صدر الخميس، لبحث أزمة ارتفاع نسب الوفيات بين الحجاج الذين لم يخرجوا بصورة رسمية لأداء المناسك.

وناقش الاجتماع تقرير لجنة الأزمة التي شُكلت بقرار رئاسي، وأشار إلى أن "أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين (لم يحدد عددهم) تعود إلى تنظيم بعض شركات السياحة برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة".

وبيّن التقرير أنه جرى "التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، دون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

وجرى رصد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية اتّهمت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج. ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري بـ"سرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مشدداً على أنه "جرى رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية نتيجة أمراض مُزمنة"، دون الكشف عن أعداد الحجاج غير النظاميين أو الوفيات التي وقعت بينهم.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع أن "الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، إذ لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات".

فيما أشار وزير الداخلية المصري محمود توفيق، إلى أنه "يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي"، لافتاً إلى أن الحج الرسمي جرى بصورة منتظمة، لكن المشكلة كانت في حجاج غير النظاميين.

والأربعاء، انتهى موسم الحج في المملكة بعد 6 أيام، وسط تقديرات رسمية بمشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج.

وقبل انطلاق الحج هذا العام، دشنت السعودية حملة كبيرة حذرت فيها بأنه لا حج بلا تصريح، خشية أن تؤثر تلك الأعداد الكبيرة المخالفة على تقديم الخدمات للحجاج الرسميين القادمين عبر تأشيرة الحج الرسمية من بلدانهم.

والخميس، تحدثت الخارجية الأردنية، في بيان، عن ارتفاع وفيات حجاج بلادها إلى 68 حاجاً، مشيرة إلى أنهم من خارج البعثة الرسمية لأداء مناسك الحج هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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