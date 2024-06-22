سياسة
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آلاف الإسرائيليين يجددون تظاهراتهم للمطالبة بانتخابات مبكرة و"صفقة تبادل"
عاود آلاف الإسرائيليين تظاهرهم اليوم السبت، في مدينتي تل أبيب (وسط) وقيسارية (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وبإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
آلاف الإسرائيليين يجددون تظاهراتهم للمطالبة بانتخابات مبكرة و"صفقة تبادل"
آلاف الإسرائيليين يواصلون تظاهراتهم لإسقاط حكومة نتنياهو والمطالبة بإبرام صفقة تبادل محتجزين / صورة: AFP
22 يونيو 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) بأن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في (ساحة المختطفين) وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

كما أشارت إلى تظاهر نحو 2000 إسرائيلي وسط مدينة قيسارية قبل التوجه إلى منزل نتنياهو في المدينة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في أنحاء إسرائيل خلال الساعات اللاحقة.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن متظاهرين في القدس، سيسيرون من ساحة جيرار بيشر إلى ساحة باريس، حيث ستقام المظاهرة الرئيسية. وشهدت البلاد طوال الأسبوع مظاهرات وأعمالاً احتجاجية، بما في ذلك مظاهرة أمام الكنيست واحتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس ومنزله في قيساريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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