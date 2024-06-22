وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) بأن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في (ساحة المختطفين) وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

كما أشارت إلى تظاهر نحو 2000 إسرائيلي وسط مدينة قيسارية قبل التوجه إلى منزل نتنياهو في المدينة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في أنحاء إسرائيل خلال الساعات اللاحقة.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن متظاهرين في القدس، سيسيرون من ساحة جيرار بيشر إلى ساحة باريس، حيث ستقام المظاهرة الرئيسية. وشهدت البلاد طوال الأسبوع مظاهرات وأعمالاً احتجاجية، بما في ذلك مظاهرة أمام الكنيست واحتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس ومنزله في قيساريا.