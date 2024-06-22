سياسة
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أمم أوروبا.. البرتغال تبلغ ثمن النهائي وتركيا تؤجل تأهلها إلى مباراة التشيك
نجح منتخب البرتغال في حسم تأهله إلى ثُمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" عقب تغلبه على المنتخب التركي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة بالمجموعة السادسة.
أمم أوروبا.. البرتغال تبلغ ثمن النهائي وتركيا تؤجل تأهلها إلى مباراة التشيك
أمم أوروبا: البرتغال تبلغ ثمن النهائي وتركيا تؤجل تأهلها إلى مباراة التشيك / صورة: AA
22 يونيو 2024

تقدم المنتخب البرتغالي بهدفين في الشوط الأول عبر برناردو سيلفا، ومدافع تركيا، ساميت أكايدين، بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ثم أضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة من كريستانو رونالدو.

وتصدرت البرتغال، التي كانت قد استهلت مشوارها بالفوز 2-1 على التشيك، المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها تركيا برصيد 3 نقاط ثم التشيك وجورجيا بنقطة واحدة لكل منهما بعد أن تعادلتا 1-1.

وغاب أردا غولر، لاعب ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لتركيا، لكن المدرب الإيطالي، فينتشينزو مونتيلا، دفع به من مقعد البدلاء في الدقيقة 70 من اللقاء.

وتخوض البرتغال مباراتها الثالثة في المجموعة أمام جورجيا، الأربعاء المقبل، بينما تلتقي تركيا منتخب التشيك في مواجهة قوية لحسم مركز الوصافة بجدول الترتيب.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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