سياسة
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"لا سقف لها".. حزب الله يتوعّد إسرائيل بحرب شاملة إذا فُرِضت على لبنان
توعد حزب الله في مقطع فيديو ترويجي نشره "الإعلام الحربي" التابع له تحت عنوان "لمن يهمه الأمر"، مساء أمس السبت، إسرائيل بشنّ حرب ضدها "بلا ضوابط ولا قواعد ولا سقف"، في حال قررت الأخيرة فتح جبهة حربية مفتوحة مع لبنان.
"لا سقف لها".. حزب الله يتوعّد إسرائيل بحرب شاملة إذا فُرِضت على لبنان
حزب الله يتوعّد إسرائيل بحرب شاملة إذا فُرِضت على لبنان / صورة: Reuters
22 يونيو 2024

وتضمّن المقطع مقتطات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب حسن نصر الله، قال فيها: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف"، مؤكداً أنه "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله"، وفقاً لما ورد في المقطع.

كما تضمّن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها حزب الله خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مُسيّرة تابعة له. ووفقاً لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تُظهِر أهدافاً حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.

والثلاثاء الماضي، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية "الهدهد" بإرسال طائرة مُسيّرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديداً من حيفا. ونشر حزب الله حينها مقطعاً مصوراً يتضمن مسحاً دقيقاً لمناطق في شمال إسرائيل صوّرته طائرات مُسيّرة، قال الحزب إن المُسيّرات تمكّنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

والأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب وحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان. والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "المصادقة" على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، فيما يربط حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان على رأسها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

ومنذ السابع من الشهر نفسه، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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