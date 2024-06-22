سياسة
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بسبب غزة.. طيّاران أمريكيان يريدان ترك الجيش بحق "الاستنكاف الضميري"
أعلن جنديان من القوات الجوية الأمريكية، أمس السبت، أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل سياسة أمريكا تجاه غزة، وطالبا بممارسة حقهما في "الاستنكاف الضميري". وفي تصريحات لشبكة NBC نيوز، انتقد الطياران الأمريكيان لاري هيبرت، وخوان بيتانكورت، دعم واشنطن لإسرائيل.
بسبب غزة.. طيّاران أمريكيان يريدان ترك الجيش بحق "الاستنكاف الضميري"
طيّاران أمريكيان يريدان ترك الجيش بحق "الاستنكاف الضميري" بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة - أرشيفية / صورة: AA
22 يونيو 2024

وقال هيبرت، إن قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي حوصرت في مركبة استهدفتها إسرائيل في غزة، وتوسلت ألّا تموت، كانت نقطة تحول بالنسبة إليه، قائلاً إن هند تشبه ابنته، وإنه يجب عدم تقديم الدعم لما يجري في غزة. ولفت إلى أنه عمل في إطار عملية للقوات الجوية الأمريكية لتزويد إسرائيل بالأسلحة.

بدوره، قال بيتانكورت إنه لم يستطع أن يتحمل الصور التي شاهدها، وأن "العالم يشاهد مقتل آلاف المدنيين الأبرياء من هواتفه الذكية"، وأنه لايتحمل "الاستمرار في خدمة جيش دولة تنتهك القانون الدولي"

كما أوضح بيتانكورت أن نقطة التحول بالنسبة إليه كانت عندما أضرم زميله آرون بوشنل، النار في نفسه رافضاً "التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة".

ووفقا لشبكة NBC نيوز، وصف العسكريان الأمريكيان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية"، وأكّدا أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل الدعم الأمريكي لإسرائيل. وطالب هيبرت وبيتانكورت، بممارسة حقهما في "الاستنكاف الضميري".

ويُشرِف البنتاغون على تقييم طلبات الحق في "الاستنكاف الضميري" لدى الجيش. وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يستند الحق في "الاستنكاف الضميري" عن الخدمة العسكرية، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والاجتهادات القضائيّة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ويُعدّ ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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