فيما قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان: "توجّهت طواقمنا في محافظة غزة بعد تلقيها نداء استغاثة عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين مأهولين بالسكان في منطقة الشاطئ ومنطقة ضبيط بمدينة غزة". ولم يعلن الدفاع المدني مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال 3 شهداء، وهم طفلان وامرأة، باستهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة إلى 43، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

والسبت، قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني (الحماية المدنية)، للأناضول: "جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منذ ساعات عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في أحياء غزة، ما أدّى إلى استشهاد 40 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات، ووجود مفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف: "الطائرات الحربية دمّرت بنايات سكنية في معسكر الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة غزة"، ولفت متحدث الدفاع المدني إلى أن طواقمهم "تعمل منذ ساعات الصباح على البحث عن مفقودين تحت أنقاض البنايات والمنازل المدمرة بإمكانيات محدودة".

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة غزة، لكنه زعم أنه "قصف بنيتين عسكريتين لحركة حماس في غزة". ولم يصدر تعقيب فوري من حماس، على بيان الجيش حتى الساعة 19:30 ت.غ.

وكانت حماس قالت ردّاً على مجزرة مخيم الشاطئ، إن إسرائيل "تواصل استهداف المدنيين وارتكاب مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بقصفها مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وباستهدافها خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس ورفح (جنوب)".

وأضافت، في بيان أن ذلك "أدّى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء، في إمعان في جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتجاهلٍ تام واستخفاف بكل القوانين والشرائع التي تجرّم استهداف المدنيين". ودعت الحركة إلى تحرّك "أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته، يُجبر الكيان المجرم على وقف إجرامه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.