سياسة
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"الحوثي" تعلن استهداف سفن في حيفا والمتوسط
قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، كما أكد المتحدث العسكري باسم الجماعة استهداف سفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيّرة.
"الحوثي" تعلن استهداف سفن في حيفا والمتوسط
"الحوثي" تعلن استهداف سفن وحاملة طائرات أمريكية - أرشيفية / صورة: Reuters
23 يونيو 2024

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون أمس السبت أن الطرفين شنّا هجوماً بطائرات مسيّرة على ناقلتَين للأسمنت وسفينتَي نقل بضائع في ميناء حيفا.

وقال إن السفن تابعة لشركات "انتهكت قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة"، مشيراً إلى أن الهجوم "الدقيق والمباشر" جاء في إطار الحملة التي تنفذها الجماعة لعرقلة حركة الملاحة في ممرات مائية مهمة، على سبيل التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، فيما لم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليقاً حتى الآن، وإن نفى زعماً مماثلاً من جانب الحوثيين هذا الشهر.

بدورها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، إن هجوماً بطائرات مسيّرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلاً بحرياً غربي مدينة الحديدة في اليمن، وأضافت في مذكرة استرشادية: "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي". ولم تفصح عن هوية السفينة.

من جهة أخرى، فندت القيادة الأمريكية الوسطى ما قالت إنها ادعاءات حوثية بهجوم ناجح على حاملة الطائرات آيزنهاور ووصفتها بالكاذبة تماماً.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى في منشور على إكس إن الجيش الأمريكي دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية 3 قوارب مسيّرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل 3 صواريخ بالستية مضادة للسفن تجاه خليج عدن دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في خطوط الشحن البحري منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إن ذلك يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارَين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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